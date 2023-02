Salone del libro, Lo Russo silura Biino: "Ora basta, decidiamo io e Cirio"

“Se la Città di Torino siederà a un tavolo per l'identificazione del Salone del libro sarà solo con due presone: il presidente della Regione Alberto Cirio e Silvio Viale, proprietario del marchio”. A dichiararlo è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in commissione Cultura. Durissime le sue parole contro coloro che dovevano scegliere il successore di Nicola Lagioia: “Hanno dato uno spettacolo da Circo Barnum. Mentre erano in corso i lavori ho visto diverse dichiarazioni sui giornali e le ho trovate davvero inopportune”. Nel mirino soprattutto il presidente del Circolo dei lettori, Giulio Biino, che dunque non siederà più ai prossimi tavoli. “Le sue metafore calcistiche sui candidati che avevano presentato i propri curricula - ha rincarato la dose Lo Russo - e tra cui non ci sarebbero stati grandi campioni, le ho trovate fuori luogo”. Lo Russo dice di aver parlato solo in un caso: quando l'assessore regionale alle Politiche social Maurizio Marrone “ha dichiarato che uno dei candidati faceva parte del suo partito”. Dunque, “chiedo scusa ai 52 candidati per lo spettacolo a cui si è assistito”.