Salone del Libro, Paolo Giordano fa un passo indietro

Non ci sono le condizioni di indipendenza e serenità con cui iniziare un percorso così importante, in un momento di passaggio tanto delicato per il Salone".

Lo scrittore Paolo Giordano spiega così la scelta di non partecipare alla corsa per la direzione del Salone del Libro di Torino. A Giordano era stato proposto di guidare in tandem con la scrittrice Elena Loewenthal il Salone 'dopo Lagioia'.

“Dopo il tourbillon dei giorni scorsi non ho nulla di nuovo da dire, da aggiungere a quello che ho già dichiarato nei giorni scorsi ” è il commento a caldo di Elena Loewenthal. “Rispetto le scelte di Paolo e rinnovo la mia stima nei suoi confronti".

“Siamo rammaricati e profondamente dispiaciuti che Paolo Giordano abbia manifestato la sua intenzione di ritirare la propria candidatura alla direzione del Salone del Libro" scrive in un comunicato l'Associazione Torino, la Città del Libro che “constata la mancanza delle condizioni per mantenere aperto il tavolo dei lavori del Comitato Direttivo, istituito per la nomina della direzione editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino. Dopo l’attenta valutazione delle candidature, Paolo Giordano continua a essere per noi il candidato ideale per la sua levatura intellettuale, la sua conoscenza del panorama editoriale nazionale, per lo sguardo attento alle trasformazioni della contemporaneità”

Ritenendo che il Salone debba continuare a essere libero e indipendente, che si debbano rispettare le diverse sensibilità emerse nel corso della valutazione delle candidature, ma anche la necessità di concentrarsi sull’edizione 2023 del Salone, ancora diretta da Nicola Lagioia, si rende necessario richiedere ai partner istituzionali di rimandare a giugno il processo di nomina.