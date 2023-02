Salone del libro, Svetlana Aleksievic inaugurerà la 35esima edizione

Sarà "Attraverso lo specchio' il tema della 35esima edizione del Salone del libro di Torino in programma dal 18 al 22 maggio al Lingotto. Ad annunciarlo il direttore editoriale uscente, Nicola Lagioia. "Davanti allo specchio - ha detto - ci sono due figure tipiche, Narcisi e Alice ma mentre il primo non vede manco se stesso Alice ha la capacità di immaginare e attraversarlo. Oggi abbiamo bisogno di trasformare la realtà e il Salone è anche un momento di trasformazione della realtà".

"Ad inaugurare la nuova edizione del Salone - ha aggiunto -sarà Svjatlana Aleksievic, la scrittrice che tutti in un momento come questo, con non la guerra in Ucraina ma l'invasione dell'Ucraina, vorrebbero avere" - ha aggiunto.

Svetlana Aleksievic è infatti di origine metà ucraina e metà bielorussa. Ha ricevuto il premio Nobel nel 2015 grazie alla sua "opera polifonica, un monumento al coraggio e al dolore della contemporaneità" e ha dedicato allora il premio alla Bielorussia, "schiacciata dalla storia".Il Paese ospite sarà l'Albania e regione ospite la Sardegna.

Ma questo è tutto ciò che si conosce sul futuro del Salone. Nicola Lagioia è ancora il solo direttore al comando della kermesse, e mentre il programma della prossima edizione è praticamente già chiuso, apertissima resta la corsa alla guida dell'evento. E regna la confusione. Tanto che il presidente della Regione Alberto CIrio ha inviato un messaggio per fugare qualsiasi dubbio su eventuali le ingerenze politiche: “Il Salone non ha colore politico - ha detto - è pluralista e libero ringrazio e Nicola Lagioia per essere stato il garante di questo pluralismo. Il Salone è più forte di tutto e tutti e passa attraverso governi di ogni colore politico”.

E sullo sfondo resta da capire anche un altro destino, quello della sede del Salone, il Lingotto, con una intesa che il Comune e i francesi di Gl Events non sono riusciti a consolidare.