Scattano i Mondiali di sci, Bassino subito in pista: "Pronta a giocare le mie carte"

Sulle note della “Marsigliese”, l'inno transalpino, e sotto una nevicata, sono stati aperti ufficialmente a Courchevel, in Francia, i 47esimi Campionati mondiali di sci alpino. Seicento gli atleti in gara, tra loro 24 azzurri e, in particolare, 4 piemontesi. In palio 54 medaglie e 600 atleti provenienti da 79 Paesi di tutto il mondo.

Si parte subito forte. Alle 11 c'è la prima parte della combinata femminile con il super-G. Al cancelletto di partenza anche Marta Bassino, oltre alla valdostana Federica Brignone. Per l'atleta di Borgo San Dalmazzo pettorale numero 6.

Alle 14.30 la seconda parte della gara, con lo slalom. Le gare saranno trasmesse in diretta su Rai2, Rai Sport, rainews.it e RaiPlay.

“La pista è molto bella, con dossi e un terreno che muove, non sarà un supergigante banale. L’anno scorso qui ho vinto in gigante, da metà in giù è la stessa pista del gigante dell’anno scorso. La combinata è una gara particolare, in Coppa del mondo non la disputiamo da parecchio tempo. Il calendario rimane ristretto e non mi consente di allenarmi in slalom con i tempi che servirebbero, però sono qui a giocarmela e divertirmi, pronta a giocate le mie carte”, ha dichiarato Bassino che punta soprattutto sul Gigante della prossima settimana".

Le immagini della cerimonia di apertura dei Mondiali: