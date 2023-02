Scherma, dal 10 al 12 febbraio Torino capitale del fioretto

Dal 10 al 12 febbraio a Torino il fioretto protagonista con il Gran Prix FIE maschile e femminile.

La grande kermesse internazionale torna sotto la Mole dopo tre anni di assenza e vedrà in gara le fiorettiste e i fiorettisti più forti del panorama mondiale.



La conferenza stampa di presentazione del'evento al Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito di Torino. Per il vice presidente vicario della Federazione italiana scherma, Maurizio Randazzo: "Avere queste gare in Italia è un merito, un appuntamento importantissimo anche in chiave Giochi Olimpici di Parigi 2024, con la qualifica che scatterà il prossimo mese di aprile.

Dal 10 al 12 febbraio a Torino arriveranno 400 atleti provenienti da una cinquantina di nazioni.



Come sempre nelle gare GP in Italia, il CT del fioretto azzurro Stefano Cerioni ha convocato otto atleti, equamente

divisi tra uomini e donne. Le punte della spedizione italiana nel Grand Prix di casa saranno dunque Alice Volpi, vincitrice delle prime due gare stagionali di Coppa del Mondo a Belgrado e Parigi, Francesca Palumbo, che in entrambe le competizioni in Serbia e in Francia è salita sul terzo gradino del podio, Martina Favaretto ed Erica Cipressa al femminile, dove mancherà la plurititolata Arianna Errigo, in dolce attesa; al maschile, invece, spazio ai numeri 1 e 2 del mondo Tommaso Marini e Alessio Foconi, all'olimpionico Daniele Garozzo e a Guillaume Bianchi, secondo nell'ultima tappa parigina.



Il programma del Grand Prix di Torino, che come tutte le prove GP prevede le sole gare individuali a punteggio raddoppiato, sarà aperto dalle fasi preliminari, venerdì 10 per la competizione femminile e sabato 11 per quella maschile. Domenica 12 sarà la giornata clou con i tabelloni principali delle due prove.