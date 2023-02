Schiacciata tra due auto mentre carica la spesa, donna di 48 anni è grave

Grave incidente stradale a Biella nella centralissima via Roma. Una donna di 43 anni, mentre stava caricando nel bagagliaio alcune borse della spesa, è stata investita da un'altra vettura rimanendo schiacciata tra le due auto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: la donna ha riportato ferite e fratture alle gambe.

E' stata trasportata dall'equipe del 118 in Pronto Soccorso in codice rosso. Non sarebbe un pericolo di vita. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti della polizia locale.