Sciopero del trasporto pubblico ad Alessandria

Quattro ore di sciopero per il personale del trasporto pubblico di Amag, da quello viaggiante a quello nelle biglietterie: lo hanno dichiarato le segreterie provinciali di Alessandria di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per venerdì 17 febbraio.

"La situazione, ormai, è insostenibile: il parco mezzi di Amag Mobilità non è in grado di soddisfare le esigenze della mobilità cittadina - scrivono i sindacati -. Giornalmente vengono messi in servizio mezzi senza riscaldamento o con avarie segnalate. Da anni chiediamo trasparenza sulle riparazioni, mettendo a bordo di ogni veicolo un registro dei guasti, in modo da averne una tracciabilità, per chi lo prende in consegna. L'azienda continua, su tutte le problematiche sollevate a tergiversare sminuendo la situazione. E ogni giorno molte corse non sono garantite".

Il personale addetto all'esercizio e biglietteria, pronto intervento si fermerà dalle 8.30-12.30, quello degli impianti fissi ausiliari del traffico le ultime 4 ore. "I pochi investimenti di questi anni - rimarcano in una lunga nota - hanno riportato la situazione ante fallimento. Gli unici a pagare sono stati i lavoratori, ma il servizio offerto alla cittadinanza non è migliorato".