Incidente mortale sulla provinciale 139, al confine tra Airasca e Volvera, nel Torinese.

In uno scontro frontale tra una Fiat Punto e un furgone Ford Transit ha perso la vita un 41enne, Flavio Cortese, residente a Cercenasco e che viaggiava sull'autovettura. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco di Pinerolo e i carabinieri della stazione di None per i rilievi.

La viabilità nella zona è stata chiusa.