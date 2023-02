Scontro in A4, automobilista elitrasportato al Cto, è cosciente. Code in deflusso

Intorno alle 7 di questa mattina si sono formate code fino a quattro chilometri sull'autostrada A4 Torino-Milano, tra Settimo e l'uscita Chivasso Ovest, a causa di un incidente stradale sulla carreggiata per Milano.

Alle 10 la situazione risulta migliorata. Rimane una corsia su tre ancora chiusa, e - dicono dalla Polizia Stradale - il traffico è defluisce bene.

Coinvolti nello scontro un furgone e un camion. Il conducente del primo mezzo è stato elitrasportato all'ospedale Cto di Torino. E' sveglio e cosciente, accertamenti in corso per un trauma alla colonna. La prognosi non è riservata.

Le operazioni di recupero dei mezzi sono in corso. Da rimuovere l'autoarticolato coinvolto nell'incidente.