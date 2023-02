Sequestrato un milione di euro, i possessori percepivano il reddito di cittadinanza

Un milione di euro in beni, terreni, auto, camper di lusso (solo questo del valore di 150.000 euro), e un immobile. La magistratura ha dato esecuzione a un decreto di sequestro. Le indagini sono ancora in corso. I titolari sono tutti pregiudicati, di fatto nulla tenenti, e percepivano il reddito di cittadinanza. Ma per nascondere le proprietà, le avevano fatte intestare a dei prestanome.

Gli indagati sono cinque, tre sono rom.

E' la scoperta fatta da nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Asti. I finanzieri del comando provinciale di Asti, con il supporto di altri reparti del Corpo di Torino e Cuneo. Il reato contestato è di trasferimento fraudolento di beni. Le operazioni di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria, svolte anche presso il campo nomadi di Via Guerra in Asti, hanno visti impegnati oltre 30 militari.