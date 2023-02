Sequestro milionario a un pregiudicato mafioso

Negli ultimi dieci anni aveva dichiarato redditi troppi bassi, troppo esigui per spiegare quella disponibilità di beni e non destare sospetti, alimentati anche dal suo passato. La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un sequestro milionario di beni - a ordinarlo il tribunale del capoluogo piemontese - nei confronti di un uomo già condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso.

L'ipotesi: quelle proprietà non possono che derivare da proventi illeciti. Sequestrato un compendio patrimoniale dal valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, composto da 6 unità immobiliari, una società di noleggio di apparecchiature da intrattenimento e una palestra. Oltre a 7 veicoli e a numerosi conti correnti.