Serie C, un punto per Pro Vercelli e Alessandria

Non si arresta la crisi del Novara, arrivato al quarto KO consecutivo. Gli azzurri sono stati sconfitti per 3-1 al Piola dal Padova. Ospiti in vantaggio all'undicesimo con Vasic. Nella ripresa, al settimo, il raddoppio padovano di Bortolussi e cinque minuti più tardi l'espulsione di Tentoni che ha lasciato i piemontesi in dieci. Nonostante questo, gli uomini di Marchionni sono riusciti ad accorciare con Galuppini ma si sono dovuti definitivamente arrendere dopo il terzo gol dei veneti ad opera di Russini.

Nello stesso girone pareggia la Pro Vercelli a Verona contro la Virtus: risultato finale 2 a 2. Per i piemontesi gol di Rizzo e, su rigore, Gatto

Sconfitta per la Juventus Next Gen. Nell'anticipo di sabato sconfitta per la Juventus Next Gen, battuta fuori casa dalla Triestina. Decisivo il gol di Tavernelli al quinto minuto del primo tempo.

Nel girone B pareggio interno dell'Alessandria per 2-2 contro la Vis Pesaro. I grigi hanno così perso l'occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione nonostante per due volte siano stati in vantaggio. Nel primo tempo Sylla sblocca il risultato dopo quindici minuti con un bel colpo di testa. Al 35esimo c'è però il pareggio degli ospiti e pochi minuti dopo l'espulsione di Renault che ha lasciato i piemontesi in inferiorità numerica. Nella ripresa l'Alessandria è comunque riuscita a riportarsi in vantaggio con Baldi ma è stata raggiunta proprio allo scadere dal gol di Sanogo.