Serie di minacce al sindaco di Gabiano, segnalazione alla Prefettura

Minacce al sindaco di Gabiano, in provincia di Alessandria, Domenico Priora, con modi e tempi diversi: un volantino anonimo con l'accusa di comportamenti scorretti e illegittimi, cartelli affissi in paese, la rete di casa piegata per cercare di entrare nel prato, e una lettera non firmata con l'invito a dimettersi, "altrimenti - si legge - ti facciamo fuori".

"Ho fatto la segnalazione in Prefettura - afferma Priora - andrò dai carabinieri per una denuncia formale, sperando si arrivi a capire il perché di tutto questo. Per non allarmare la mia famiglia ho tenuto in ufficio per un po' di tempo la lettera. Pensavo fosse finita lì, invece pochi giorni fa c'è stata una nuova distribuzione notturna per Gabiano di un volantino in cui, tranne che per la Strage degli Innocenti di Erode, mi si accusa di tutto".

Non incline alle polemiche, politico di lungo corso nella sinistra, già consigliere e assessore provinciale, Priora sottolinea che "la solidarietà dei compaesani c'è, ma trovarmi a 70 anni bersagliato così mi amareggia".

Esprime solidarietà al sindaco anche il parlamentare alessandrino Federico Fornaro (Pd-Idp), che si augura una rapida individuazione dei responsabili delle minacce.