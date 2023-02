Setmana Ciclista, per Elisa Balsamo subito una vittoria

Prima vittoria stagionale per la cuneese Elisa Balsamo che conquista la prima volata della Setmana Ciclistica - nota anche come Volta a la Comunutat Valenciana Fèmines - partita da Valencia per raggiungere la località di Sagunt dopo 119 chilometri. Una frazione di apertura in prevalenza pianeggiante, con il solo Alto de l'Oronet a impegnare le atlete dal punto di vista altimetrico.



Un'altra piemontese, la torinese Matilde Vitillo, è riuscita ad avvantaggiarsi sul gruppo principale. Il vantaggio massimo dell'italiana è stato di 1'40" e le ha permesso di transitare per prima allo sprint intermedio di Sagunt. La sua azione si è poi interrotta a 60 chilometri dall'arrivo.

A lanciare la volata è stata Ilaria Sanguineti, brava a prendere l'ultima curva in prima posizione con a ruota la compagna Balsamo e la statunitense Coryn Labecki. A 150 metri dal traguardo, Labecki ha cercato di anticipare la cuneese ma l'ex maglia iridata è riuscita a sopravanzarla e a resistere al rientro di Lotta Henttala, conquistando così la sua prima vittoria alla prima apparizione stagionale.

Seconda posizione per Henttala che ha preceduto Labecki. Sanguineti ha concluso al 4° posto davanti a Eleonora Gasparrini e Arlenis Sierra. A chiudere la top 10 Letizia Borghesi, Silvia Zanardi, Sandra Alonso e Cecilia Van Zuthem.