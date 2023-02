E' stato immortalato da un automobilista mentre, a bordo del suo monopattino - probabilmente truccato - sfrecciava tra i 90 e i cento chilometri all'ora in un tratto della Tangenziale di Asti in direzione Alba.

Il video è diventato virale in rete. Scatendando ilarità ma anche preoccupazione per un comportamento così pericoloso. I monopattini non potrebbero superare i venti chilometri orari.