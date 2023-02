Si cerca un giovane scomparso a Ghiffa nel verbano

Riprendono questa mattina (ndr domenica 26 febbraio 2023) a Ghiffa, nell'Alto Verbano, le ricerche di un 29enne scomparso da casa da alcuni giorni. Andrea

Capponcelli, residente in frazione Ceredo dove vive insieme alla madre, non da più notizie di sé dalla giornata di mercoledì. Le ricerche sono partite dopo la denuncia della famiglia alla Questura di Verbania.



Al lavoro per ritrovare il giovane ci sono gli uomini del Soccorso alpino civile e della Guardia di finanza, della Protezione civile e dei carabinieri forestali. Le ricerche si sono concentrate particolare nei boschi intorno al santuario della Trinità di Ghiffa che Capponcelli è solito frequentare. Il giovane non è nuovo ad allontanarsi da casa per lunghe passeggiate: da quanto si è appreso, ancora due settimane fa aveva tardato a rientrare da una escursione facendo preoccupare la famiglia.