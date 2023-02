Smog, a Torino da domani semaforo arancione. Euro 5 fermi dalle 8 alle 19

Troppo smog a Torino e da domani, giovedì 2 febbraio, scatta il semaforo arancione, con lo stop ai mezzi diesel Euro 5 dalle 8 alle 19. La misura resterà in vigore almeno fino a venerdì 3 febbraio, quando è previsto il nuovo controllo. Il divieto arriva dopo tre giorni consecutivi di sforamenti dei cinquanta microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria, la soglia limite.

Dunque, alle limitazioni strutturali già in vigore si aggiunge il blocco dei diesel con omologazione Euro 5 dalle 8 alle 19. Con il livello arancione si fermano anche tutti i veicoli dotati del dispositivo “Move In”. Entrano in vigore anche altre limitazioni, ad esempio il divieto di distribuzione di fertilizzanti, di combustioni all'aperto e dell'uso di stufe a legna che non rispettano i valori previsti per la classe 5 stelle.

Se la situazione non dovesse migliorare, e se dunque venerdì fosse rinnovato il semaforo arancione, lo stop ai veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4, sempre dalle 8 alle 19, sarebbe esteso anche ai fine settimana. Per il trasporto merci, si bloccheranno anche i diesel Euro 3 e 4, dalle 8 alle 19, anche nei festivi.

Dall'inizio dell'anno, il semaforo arancione era già entrato in vigore nel capoluogo. Sono di questi giorni i dati del rapporto Mal'Aria di Legambiente, che vede ancora una volta Torino città peggiore in classifica per inquinamento, accompagnata da diverse città piemontesi.