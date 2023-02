Sokona Souarè e Anna Assunta Lombardi, amiche e Alfieri della Repubblica

Ci sono anche due ragazze piemontesi residenti in provincia di Torino tra i 30 “Alfieri della Repubblica”, insigniti dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Le due giovani, Sokona Souaré, 16 anni, di Avigliana ed Anna Assunta Lombardi, 14enne di Almese, sono compagne di classe ma sopratutto amiche, accomunate da un linguaggio molto particolare, quello dei segni.

Sokona Souarè è stata insignita per “il coraggio e la determinanzione con cui affronta la sua disabilità. Per la voglia di comunicare che riesce a trasmettere, e l’amicizia che è riuscita a costruire”.

Sokona, nata in Mali, è arrivata in Italia a 9 anni passando per la Libia e la traversata nel Mediterraneo. Affetta da sordità fin dall'età di quattro anni a causa di una meningite non curata, a causa della sua patologia non poteva andare a scuola. Una situazione di esclusione sociale tale per cui solo nel nostro Paese ha visto una matita per la prima volta.

Giunta in Italia, un’insegnante di sostegno l’ha avvicinata alla lingua italiana dei segni e le si è spalancato il mondo. E’ diventata una ragazza completamente diversa, molto socievole e ben disposta verso chiunque manifestasse la volontà di comunicare con lei. E’ quello che è successo al suo primo giorno di scuola media quando Sokona ha incontrato Anna Assunta, alla quale ha insegnato l’alfabeto manuale e molti segni della LIS. In breve tempo tra le due ragazze è nata una intensa amicizia.

Anna Assunta Lombardi, di due anni più giovane di Sokona, è stata premiata perché “il suo impegno ha favorito l'integrazione di una compagna di classe sorda, proveniente dal Mali. La loro bellissima storia dimostra come l'amicizia possa abbattere tante barriere”.

Sin dai primi giorni della scuola secondaria di I grado, Anna Assunta si è distinta per la generosità con cui ha contribuito all’inclusione nella vita di classe di Sokona: l’ha accolta e dal giorno del suo arrivo ha cercato di comunicare con lei. Incoraggiata dall’entusiasmo e dalla pazienza di Sokona, Anna Assunta ha imparato da lei molto in fretta l’alfabeto manuale e molti segni della LIS, riuscendo in breve tempo a instaurare una bella amicizia e diventando un punto di riferimento per docenti e compagni per la comunicazione con Sokona.

La storia delle due amiche piemontesi si rifà al tema prevalente che ha portato alla scelta dei giovani alfieri nel 2022, ovvero la solidarietà per la pace. La selezione tra tanti meritevoli è stata orientata - spiega una nota del Quirinale - a valorizzare comportamenti e azioni solidali, ora nell’ambito di un'accoglienza a ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, ora attraverso altri gesti di amicizia, cooperazione, inclusione affinché le diversità non diventino mai barriere.

“I testimoni scelti non costituiscono esempi di azioni rare -continua la nota- ma sono emblematici di comportamenti diffusi tra i giovani, che illustrano un mosaico di virtù civiche di cui, per fortuna, le nostre comunità sono ricche. Le storie degli Alfieri della Repubblica possono anche essere viste, dunque, come la punta di un grande iceberg che rappresenta, in ogni territorio, la vita quotidiana dei giovani. Il Presidente Mattarella ha inoltre assegnato quattro targhe per azioni collettive che intendono valorizzare la partecipazione attiva e sentita dei giovani, anche al fine di incoraggiare un loro più consapevole protagonismo”.