Spada Under20, il torinese Mencarelli sul gradino più alto del podio

Simone Mencarelli sale sul gradino più alto del podio nella Coppa del Mondo Under 20. A Basilea lo spadista torinese delle Fiamme Oro che si allena alla Ginnastica Victoria col padre Maurizio centra il secondo successo stagionale e il quarto podio in altrettante gare. Un dominio assoluto che lo conferma alla testa del ranking FIE di spada maschile Under 20.

Il match decisivo per il podio è il successo per 15-8 contro l'ucraino Kuzma ai quarti di finale, poi la vittoria nel derby con Fabrizio Cuomo per 15-8 in semifinale e il nettissimo 15-5 in finale sull ungherese Kovacs.