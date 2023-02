Spezia-Juve 0-2, gol e highlights. Vince nonno Max

Spezia-Juventus 0-2, gol e highlights. Nonno Max accontenta il nipotino e stavolta, la vittoria contro lo Spezia, è per 2 a 0. Si comincia. Al 25esimo, angolo di Paredes, testa di Danilo, Vlahovic sul secondo palo non ci arriva di pochissimo. Al 31esimo, la Juve passa: cross al bacio di Kostic, Kean, liberissimo, col sinistro batte Marchetti per il vantaggio bianconero. Ma lo Spezia non ci sta. Un minuto dopo, azione speculare con Reca che crossa per Shomurodov, ma il colpo di testa finisce alto. Al 39esimo il cross, dalla parte opposta, lo mette Verde, ancor per Shomurodov, Gyasi non c'arriva d'un soffio, facile per Perin.

Entrano in scena Di Maria e Perin

Anche nel secondo tempo lo Spezia preme sull'accelertore. Minuto 52: Locatelli respinge un cross in area, Shomurodov a botta sicura, Danilo si immola a evitare il pareggio spezzino. E allora, la Juve rimette la testa fuori dal guscio: al 66esimo Danilo serve il neoentrato Di Maria, diagonale micidiale. E la Juve raddoppia. Ma il baricentro si abbassa ancora paurosamente. E allora, tocca a Mattia Perin: al 72esimo Verde, da due passi il gran destro di Gyasi, la parata strepitosa, a mano aperta, di Perin. All'82esimo, da calcio d'angolo, svetta Nikolau ma c'è ancora una volta il volo di Perin a mettere al sicuro il risultato. Finisce qui. Nonno Allegri si porta a casa il momentaneo settimo posto. Ma quanti capelli bianchi.