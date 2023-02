Juventus, tre punti e un Mattia Perin in più

Le prestazioni non cambiano le gerarchie per Massimiliano Allegri ma il Mattia Perin visto ieri sera a La Spezia è più di un'opportunità per questa Juventus. Il tecnico ha scelto di dare priorità assoluta al ritorno di europa league di giovedì a Nantes, tenendo fuori i titolari. Tra loro Sczezny, dando un'altra opportunità al trentenne nativo di Latina. Perin ha risposto presente salvando la porta della Juventus e negando la gioia del gol ai liguri in due occasioni, sia su Gyasi sia su Nikolau, confermandosi una risorsa in un ruolo estremamente delicato. Altra riserva protagonista a La Spezia Moise Kean, tornato al gol su assisti di Kostic. E dalla panchina è arrivata la seconda rete bianconera con Di Maria, entrato al 60esimo ed autore del diagonale che ha fissato il risultato sul 2-0. La Juventus vola a 32 punti, sarebbero stati 47 senza la penalizzazione e può voltare pagina. Testa a Nantes, all'approdo agli ottavi di Europa League, per arrivare in eccellenti condizioni al derby di martedì.