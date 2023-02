Stellantis, conti da record. Ricavi+18%, utile netto +16,8%. Annunciati dividendi per 4,2 miliardi

Stellantis ha chiuso il 2022 con 'risultati record': un utile netto pari a 16,8 miliardi, in aumento del 26% rispetto all'anno precedente. I ricavi netti ammontano a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18% grazie ai prezzi netti favorevoli, al miglior mix modelli e agli effetti positivi dei cambi di conversione.

Agli azionisti andrà un dividendo ordinario di 4,2 miliardi di euro corrispondente a 1,34 euro per azione. Il flusso di cassa industriale netto è di 10,8 miliardi (+78%), coerente con l'obiettivo 2030 di superare 20 miliardi.

Raggiunto con due anni di anticipo un altro obiettivo, quello dei 5 miliardi all'anno di risparmio grazie alle sinergie interne tra marchi. Infatti Stellantis ha già ottenuto benefici netti di cassa per 7,1 miliardi di euro dalle sinergie.

"Oltre ai nostri risultati finanziari record e all'implementazione mirata del piano Dare Forward 2030, abbiamo dimostrato anche l'efficacia della nostra strategia di elettrificazione in Europa". Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, commenta i risultati del 2022.

"Ora abbiamo la tecnologia, i prodotti, le materie prime e l'intero ecosistema di batterie per condurre lo stesso percorso di trasformazione in Nord America, a partire dai nostri primi veicoli completamente elettrici Ram dal 2023 e Jeep dal 2024" aggiunge Tavares che ringrazia tutti i dipendenti e i partner per il contributo dato a creare un futuro più sostenibile".

Per quanto riguarda Maserati il 2022 si è chiuso con ricavi in crescita del 14,7% a 2,32 miliardi di euro. Il brand ha consegnato 25.900 auto e il margine sale da 5,1% all'8,7%. Il miglioramento, si legge in una nota che accompagna i dati del bilancio 2022, e' dovuto principalmente all'aumento dei prezzi netti e al mix di veicoli positivi .

Sempre Tavares ha annunciato l'erogazione di un premio straordinario ai lavoratori Stellantis di tutto il mondo per 2 miliardi di euro che si aggiungerà al premio legato alla retribuzione contrattuale di riferimento per i dipendenti di Stellantis Italia. In totale il premio si aggira sui 1.879 euro in media e sarà erogato in due tranches, a febbraio e ad aprile.