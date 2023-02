Strage di Rivarolo, pensionato pluriomicida andrà a processo

Renzo Tarabella è in grado di stare in giudizio e all'epoca dei fatti era capace di intendere e di volere. Per questo motivo andrà a processo in Corte d'assise a Ivrea (Torino) per la strage del 10 aprile 2021 a Rivarolo, nel Torinese, quando il pensionato ora 85enne, con una pistola, uccise quattro persone: la moglie Maria Grazia Valovatto, il figlio disabile Wilson, e i coniugi Osvaldo e Liliana Dighera, vicini di casa. Lo ha deciso questa mattina il giudice Antonio Borretta sulla base della perizia redatta della dottoressa Patrizia De Rosa. Il rinvio a giudizio è stato deciso dopo tre udienze nel corso delle quali si è discusso sulla capacità di Tarabella di sostenere il processo. Prima udienza il 20 giugno. Francesca Dighera, figlia dei vicini di casa uccisi da Tarabella, si costituirà parte civile.