Studiava a Torino la ragazza morta in un incidente a Treviso

Un impatto, tra due auto, che non le ha lasciato scampo e una giovane di 23 anni, Clara Amman, originaria di Roma, è morta sul colpo. La ragazza studiava all'Università di Torino, era andata a Treviso per il Carnevale. Lo scontro mortale sulla strada per Castellana, tra la vettura su cui viaggiava la vittima con tre amici e un'altra guidata da un 50enne.

Feriti gli amici di Clara Amman che viaggiavano con lei: una giovane donna di 26 anni e due giovani uomini 25 anni e 28 anni.

Immediato l’intervento delle ambulanze, arrivate anche da Cittadella, che hanno trasportato tre giovani feriti, fortunatamente in modo non grave all’ospedale San Giacomo di Castelfranco. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della stazione di Vedelago e della compagnia di Castelfranco.