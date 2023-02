Contromano e senza patente in tangenziale. Fermato il conducente, 7mila euro di multa

Guidava contromano e senza patente in tangenziale. È successo a Torino, la sera del 21 febbraio, intorno alle 18.30. Il conducente dell'auto, una Fiat Punto, è stato fermato dalla polizia stradale in direzione Aosta, in prossimità del casello di Settimo Torinese. Stava viaggiando in senso contrario a ridosso della banchina non transitabile adiacente al guardrail.

L'uomo, un cittadino albanese di 38 anni - risultato negativo ai test sull'assunzione di alcool e droghe - ha detto agli agenti di essersi accorto di aver sbagliato strada e di aver deciso di invertire la marcia in prossimità della barriera di Settimo per riprendere la tangenziale in direzione Sud. Il 38enne, che non aveva mai conseguito la patente, è stato multato per 7mila euro circa e l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

La vettura è stata bloccata dopo circa 500 metri grazie al sistema di videocamere di sorveglianza collegato con la centrale operativa della polizia stradale di Settimo Torinese e con la collaborazione di un mezzo della società Ativa, che gestisce la tangenziale.