Tavolo irriguo, la regione propone di aggregare i consorzi

Il Piemonte ha 25 consorzi di bonifica e irrigazione. Per la Regione sono troppi e troppo piccoli per gestire l'emergenza siccità

Marco Protopapa, assessore regionale all'Agricoltura: “Affronteremo anche il grande argomento della rimodulazione della normativa, che è mirata a consolidare una nuova forma di consorzio”.

La proposta è stata avanzata alla prima riunione dell'anno del tavolo irriguo, il confronto periodico tra addetti ai lavori. Non è l'unica sul tavolo ma è quella che ha suscitato più reazioni.

L'Associazione dei consorzi di bonifica e irrigazione non è pregiudizialmente contraria agli accorpamenti.

Vittorio Viora, presidente Anbi Piemonte: “Non è purtroppo per noi con l'aggregazione dei consorzi che facciamo piovere e quindi il discorso di fondo è che viceversa abbiamo una stagione irrigua che si preannuncia come l'altra oltremodo disastrosa e il vero problema che noi dobbiamo oggi spingere è quello di andare verso degli invasi”. Una priorità condivisa anche da molti agricoltori.

La Regione replica che sono già attivi bandi per finanziare piccoli bacini.

Montaggio Davide Volpe