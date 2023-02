Teatro Regio, la prova generale di Aida per raccogliere fondi per acquistare la villa di Verdi

Il 23 febbraio al Teatro Regio di Torino va in scena il terzo dei concerti del progetto “Viva Verdi”, dedicato alla valorizzazione di Villa Verdi, la casa-museo di Giuseppe Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda, in provincia di Piacenza. Il Regio dedica all'iniziativa l'incasso della prova generale del 23 febbraio di Aida, nell'allestimento del Premio Oscar William Friedkin, la cui regia è ripresa da Riccardo Fracchia. Il ricavato della vendita, detratte le spese di gestione, verrà infatti devoluto al ministero della Cultura per contribuire all'acquisto della casa-museo del grande compositore.

Nel cast di Aida protagonisti artisti italiani e stranieri di rilievo internazionale. Tra questi Angela Meade ed Erika Grimaldi che si alternano nel ruolo di Aida, Silvia Beltrami e Anastasia Boldyreva in quellodi Amneris, Stefano La Colla e Gaston Rivero in quello di Radamès. Il Coro del Teatro Regio è preparato dal maestro Andrea Secchi. Il direttore d'orchestra è Michele Gamba.

“Viva Verdi” vede la collaborazione di 14 fondazioni lirico-sinfoniche in un ciclo di altrettante rappresentazioni di musiche e opere verdiane dal 10 febbraio al 15 giugno 2023. Il programma ha il sostegno di Rai Cultura, media partner dell’evento, che dedicherà la prima serata di Rai5 - in replica su Rai3 - al Gala verdiano diretto dal maestro Daniel Oren che inaugurerà il 26 febbraio il nuovo Teatro Comunale di Bologna.