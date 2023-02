Tenda bis, gli scavi italiani hanno raggiunto il confine francese, oggi il sopralluogo

La conferma è arrivata sindaci della valle Vermenagna e ai rappresentanti della provincia di Cuneo in Consiglio regionale: gli scavi per il Tenda bis sul versante italiano hanno raggiunto il confine con la Francia.

Oggi alle 11.30 il sopralluogo sul cantiere da parte della Seconda commissione del Consiglio regionale che ha competenza su Trasporti e Viabilità, per valutare l’avanzamento dei lavori.

Alla data fissata per l’apertura al traffico, ottobre 2023, mancano nove mesi. Nel frattempo vanno avanti i lavori per il rivestimento in calcestruzzo e per la realizzazione dei bypass, sia pedonali che carrabili, verso il vecchio tunnel, che dovrebbe essere ristrutturato entro il 2025.