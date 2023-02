In Turchia e Siria la Terra trema ancora

Da molti anni nella regione non si assisteva a un evento così distruttivo. Mentre continua lo spostamento della placca Anatolica da quella Araba, e le scosse si ripetono in Turchia, aggravando il conto delle vittime, ci si interroga sulla possibilità che il sisma possa interessare anche le faglie italiane e mediterranee. Potrebbe esserci anche in Italia un terremoto di magnitudo 7.8? Che impatto avrebbe, sul nostro territorio, un evento tellurico di questa magnitudo? Il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni e l'ingegnere specializzato in strutture antisismiche, Alessandro Martelli, ci spiegano perchè i disastri peggiori non sono legati solo ai fenomeni naturali ma alla mancanza di prevenzione e di impiego delle tecnologie antisismiche, in molti Paesi a rischio, Italia compresa