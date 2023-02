Tina, la cinghialina che l'Asl di Novara ha disposto di sopprimere

L'unica sfortuna di Tina è di essere nata da una famiglia di cinghiali, sebbene a metà è un suino.

Svezzata in una famiglia di umani, ora l'animale rischia di essere soppresso per volontà dell'Asl di Novara se il Tar, che il Rifugio Miletta, vuole tirare in ballo, con un ricorso, non deciderà diversamente.

Il proprietario di Tina si chiama Gabriele e per il suo possesso ha già pagato una multa di 400 euro, lasciando in custodia l'animale.

In una seconda ispezione, l'Asl di Novara ne ha disposto l'abbattimento per misure di “bio sicurezza”, proprio per le sue misure ibride.

Duro e disperato il commento di Alessandra Motta, presidentessa del Rifugio Miletta: “Riteniamo assolutamente ingiustificata, nonché moralmente inaccettabile, l'imposizione di abbattimento”.

Il Rifugio Miletta ha incaricato l'avvocata Angelita Caruocciolo di presentare ricorso con richiesta urgente di sospensiva al Tar.