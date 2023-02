Sulla A32 Torino-Bardonecchia un tir carico di bottiglie di vetro ha preso fuoco intorno alle 13 mentre percorreva una galleria ad Exilles in direzione Bardonecchia. Nessun ferito a quanto risulta. La carreggiata per Torino ha riaperto intorno alle 15.30 mentre quella in salita all'altezza della galleria necessita di lavori di bonifica e manutenzione; resterà chiusa almeno fino a sabato. Tre le squadre di vigili del fuoco impegnate a spegnere le fiamme sprigionatesi dalla motrice del tir