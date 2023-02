Torino, al Beccari arriva "il congedo mestruale"

Per la prima volta a Torino una scuola ha istituito il congedo mestruale per le studentesse. Al Beccari, istituto professionale nella periferia nord, le ragazze che hanno il ciclo potranno essere assenti due volte al mese senza avere l’obbligo di presentare il certificato medico.

I giorni in cui non saranno presenti non verranno conteggiati nel 25% di assenze massime consentite agli allievi. “Siamo i primi a Torino, speriamo che anche altre scuole compiano questo passo”, ha dichiarato il preside Pietro Rapisarda, spiegando di aver seguito la strada tracciata dall’istituto “Nervi-Severini”di Ravenna, il primo in Italia a introdurre il congedo mestruale.