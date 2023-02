Torino città della sicurezza. E' l'impegno del sindaco Lo Russo nei 40 anni del cinema Statuto

Torino città della cultura della sicurezza sul lavoro. E' l'impegno assunto dal sindaco Stefano Lo Russo in occasione della cerimonia per commemorare le 64 persone che morirono nell'incendio del cinema Statuto: proprio il 13 febbraio di quarant'anni fa, la sala di via Cibrario fu devastata dalle fiamme partite da un corto circuito. Chi stava assistendo alla proiezione del film la Capra dalla platea riuscì a salvarsi, chi invece era seduto in galleria non ebbe scampo: a risultare letali furono i fumi tossici sprigionati dalle poltrone.

Davanti a istituzioni, cittadini, parenti delle vittime, il sindaco Lo Russo ha ricordato come nei prossimi mesi la città sarà attraversata da importanti cantieri che trasformeranno il volto di Torino e che proprio quella sarà l'occasione per mettere al primo posto l'attenzione di temi della sicurezza del lavoro e dei cittadini.

"Deve essere raccolto l'auspicio - ha detto il sindaco - l'auspicio che Torino, per tutto quello che rappresenta, possa essere una punta avanzata nella cultura della sicurezza. Cercheremo di trovare le migliori configurazioni per dar conto a questa istanza, per far sì che Torino possa essere la culla della cultura della sicurezza, che è fatta di norme investimenti ma anche di consapevolezza delle persone".

"Di quella tragedia deve rimanere il senso del diritto alla sicurezza e il dovere di essere preparati, il dovere di ricordare perché tutti quei morti ci lascino un'eredità positiva, un patrimonio che dal dolore privato diventi consapevolezza pubblica. Tanto è stato fatto, da parte di tutti, ma non basta, possiamo fare meglio. Torino è sempre stata una città di idee e senso sociale e deve essere ancora motore di innovazione, sarebbe dunque bello che si realizzasse qui un centro studi su questi temi per fare ancora un passo avanti". A lanciare la proposta è stato Alessandro Cabodi Gatti, uno dei familiari delle vittime del rogo del cinema .

Tra le iniziative per commemorare la tragedia dello Statuto, la peggiore che ha colpito la città dal Dopoguerra ad oggi, anche un convegno organizzato dai Vigili del Fuoco, prove di evacuazione antincendio per migliaia di studenti nelle scuole e un minuto di silenzio in Sala Rossa. La cerimonia per i 40 anni della tragedia dello Statuto