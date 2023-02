Torino, contrasto alla baby gang. I carabinieri arrestano due persone nei luoghi della movida

È di due arresti e tre denunce il bilancio dei controlli dei carabinieri nei luoghi della movida torinese. Dopo il tragico episodio di due settimane fa, quando un gruppo di giovani ha gettato in testa a uno studente di Medicina 23enne, Mauro Glorioso, una bici elettrica, i militari hanno organizzato un servizio mirato, andato avanti per buona parte della notte, proprio nelle ore in cui – di solito – le cosiddette baby gang entrano in azione. Sono diversi gli episodi che hanno richiesto l’intervento delle pattuglie nella notte tra sabato 4 febbraio e domenica 5 febbraio.

I carabinieri della compagnia Torino San Carlo, con la collaborazione delle squadre Intervento Operativo del 1° Reggimento Piemonte, hanno arrestato due persone: in via Pietro Micca, un italiano di 18 anni, già destinatario di Daspo urbano, con un complice, non ancora identificato, avrebbe rapinato un coetaneo: dopo averlo minacciato con un coltello, gli avrebbe preso il giubbotto di marca, un monopattino a noleggio e 12 euro. L’intervento dei militari ha permesso di recuperare la refurtiva.

Poco dopo in Via Verdi è stato arrestato un marocchino di 32 anni per uno scippo. Con un altro complice, anche questo da identificare, avrebbe strappato dalle mani di un 20enne il telefono cellulare: subito è stato allertato il 112 che ha bloccato l’uomo.

Sono stati invece denunciati per rapina due 14enni, cittadini italiani, che in un gruppo composto da più persone hanno fermato e rapinato un 18enne in via Cavour: il giovane è stato minacciato e gli è stata portata via la sigaretta elettronica. Una ragazza è stata invece minacciata con un coltello in piazza Vittorio: l’ipotesi è che il 23enne, cittadino marocchino, volesse rubarle lo smartphone. Anche in questo caso la presenza dei carabinieri ha permesso di fermare l’uomo, senza fissa dimora, che è stato denunciato per minaccia aggravata.

Nel complesso durante il servizio di pattugliamento e monitoraggio dell’area attorno a piazza Vittorio e San Salvario sono state controllate 93 persone.