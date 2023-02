Torino troppo inquinata, stretta sui diesel Euro 5

In una Torino maglia nera di smog, la stretta sulla circolazione dei diesel Euro 5 nel capoluogo piemontese e nel suo hinterland (76 i comuni interessati) accelera di due anni. Viene infatti anticipata al 2023 la decisione di tenere ferma questa categoria di veicoli da metà settembre a metà aprile, in anticipo rispetto a quanto previsto per l'entrata in vigore delle nuove limitazioni nel 2025.

Si tratta di un misure più drastiche nell'ambito dell'accordo del bacino padano per migliorare la qualità dell'aria. Oltre al Piemonte sono coinvolte la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto che ogni anno dal 15 settembre al 15 aprile bloccano alcune categorie di veicoli anche se il semaforo antismog rimane verde.

Per sette giorni su sette non possono circolare tutti i diesel e benzina fino a Euro 2 incluso, e per i Gpl e metano fino a Euro 1 incluso. La novità è che da quest'anno si dovranno fermare dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19, anche tutti i diesel fino a Euro 5 inclusi, per il trasporto persone e merci. Una restrizione che fino ad ora valeva solo fino agli Euro 4.

Si stima che le nuove normative riguardino 140 mila veicoli diesel Euro 5 fra Torino e provincia, che dovranno smettere di circolare insieme ai 138 mila diesel Euro 4 e ad auto, furgoni e camion delle categorie inferiori. Come ogni anno, poi, saranno previsti altri inasprimenti se gli elevati livelli di smog faranno accendere la luce arancione o rossa al semaforo.

I proprietari di veicoli Euro 5 potranno dotarsi nei prossimi mesi di MoveIn, una sorta di "scatola nera" fornita dalla Regione che concede un chilometraggio massimo annuo per automobilista. Si è così liberi di circolare a consumo fino a che non si raggiunge il limite.