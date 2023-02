Torna Biennale Democrazia. Oltre 100 incontri, al centro il tema della libertà

“Ai confini della libertà”: una riflessione su questa parola, riferimento indispensabile di ogni discorso sulla democrazia, ma anche termine conteso da schieramenti culturali differenti e da attori politici. È questo il tema dell'ottava edizione di Biennale Democrazia, manifestazione culturale promossa dalla Città di Torino e presieduta da Gustavo Zagrebelsky, in programma dal 22 al 26 marzo nel capoluogo piemontese.

Previsti oltre 100 incontri, più di 220 ospiti italiani e internazionali, cinque mostre e il contributo di circa 150 volontari. Quattro gli itinerari tematici: Liberi tutti, Conflitti di libertà, La libertà come format e Immaginare la libertà, a cui quest'anno si aggiungono le sezioni Democrazia Futura, dedicata ai giovani e alle scuole, e Democrazia Diffusa, in sinergia con le realtà culturali del territorio.

A inaugurare la manifestazione sarà il dialogo “Come nasce una dittatura”, tra la giornalista e attivista turca Ece Temelkuran e la reporter Francesca Mannocchi, che sarà anche ospite del carcere per condividere con i detenuti la sua esperienza a Kiev e riflettere sul tema della privazione della libertà imposta dalla guerra.

“Credo che questa sia una stagione di profonda riflessione su come possa esistere libertà senza giustizia sociale - ha commentato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo - non possono esistere diritti individuali se non esistono diritti collettivi”. “La libertà non è mai stata così a rischio - è la riflessione di Zagrebelsky - perché si gode della libertà quando si è in pace e non si ha paura”.