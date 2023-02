Torna "Fiera in Campo", la principale rassegna europea sul riso

Torna nel fine settimana fino a domenica 26 febbraio dopo tre anni di stop legato alla pandemia “Fiera in Campo”, la più importante rassegna europea dedicta al riso, organizzata dai giovani di Confagricoltura Vercelli, a Caresanablot. Al centro della kermesse, giunta alla quarantaquattresima edizione, i mutamenti climatici, le sfide per i produttori risicoli, l'innovazione. Le telecamere della Tgr Piemonte saranno presenti sabato 25 in occasione del Tg Itinerante.

Le criticità del riso italiano

Il presidente dell'Ente Risi, Paolo Carrà, aprirà i lavori facendo il punto sulle criticità del comparto risicolo, dalla siccità alle importazioni massicce da Cambogia e Myanmar, Birmania, al convegno ''Riso italiano tra siccità e importazioni''. A seguire, la tavola rotonda con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il vicepresidente del Senato Gianmarco Centinaio, l'onorevole Fabrizio Comba, l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa e il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti.

Fiera in campo, 140 espositori da tutta Europa

Sarà l'occasione per affrontare il tema della siccità, le conseguenze sull'annata risicola passata e su quella che si prepara, lo stop alla clausola di salvaguardia, che minaccia una produzione tipicamente europea come la varietà Japonica. Verranno anche analizzate la politica agricola comune, operativa da gennaio, e le opportunità del Pnrr. Saranno oltre 140 gli espositori da tutta Italia e Europa che presenteranno le ultime novità della tecnologia e delle attrezzature, che saranno testate nei tre giorni di 'prove in campo', su 40 ettari. Venerdì si terrà il primo raduno trattoristico. Sabato il Consiglio nazionale dei Giovani di Confagricoltura. Sabato e domenica la mostra di modellismo agricolo, con 80 espositori.