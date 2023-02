Torna lo storico Carnevale del Balon. Tra maschere e antiquariato un tuffo nella tradizione

Torna la “Rusnenta”, la maschera storica del quartiere Borgo Dora. Torna assieme agli storici Gianduja e Giacometta grazie anche alla collaborazione con la Famija Turineisa.

Lo storico Carnevale del Balon a Torino ritrova le sue maschere cittadine dopo lo stop della pandemia.

Giovedì si è tenuta l’investitura della Rusnenta, poi sabato la sfilata delle maschere tradizionali con Gianduja e Giacometta che dallo storico mercato del Balon si sono dirette in quello di Porta Palazzo per poi arrivare a Palazzo Civico per la consegna delle chiavi della città da parte dell’amministrazione comunale.

Oggi, domenica, il clou del Carnevale del Balon. Con il mercato di antiquariato, vintage e collezionismo, un Balon straordinario, una delegazione dei bambini del Sermig e la banda di Mirafiori lungo le vie del borgo salendo infine sul palco centrale di via Borgo Dora.

Alle 15 tutti i gruppi di rievocazione storica presenti si raduneranno all’interno del Cortile del Maglio: ogni gruppo, ad ogni passaggio davanti al palco centrale, sarà annunciato e presentato.

Il corteo di Carnevale seguirà il percorso del mercato nelle vie Borgo Dora, Lanino, Cottolengo e Mameli: la Rusnenta e una giuria composta da scenografi, storici e giornalisti valuteranno i vari gruppi storici presenti sotto il palco. Alle 16,30 la Rusnenta proclamerà prima il vincitore per la migliore esibizione e subito dopo consegnerà il premio del concorso per gruppi di rievocazione storica.

I gruppi in maschera saranno il Gruppo Storico “Conte Occelli” di Nichelino, la Corte di Venaria Reale, Okelum di Torino, Scrima di Rivoli, il Gruppo Storico Culturale “Ventaglio d’Argento” di Pianezza, il Gruppo Storico Pietro Micca, Vittorio Amedeo II, Nobiltà Sabauda, Balastorie e infine Tradizioni Sabaude.