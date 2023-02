Toro fuori dalla Coppa Italia, la Fiorentina vince 2 a 1

Il Toro perde a Firenze ed è fuori dalla Coppa Italia. Contro la Fiorentina finisce 2 a 1 per i padroni di casa. Rete di Jovic (Fiorentina) al 65', raddoppio di Ikone (Fiorentina) al 90' e rete del 2-1 finale di Karamoh al 93'. L'allenatore dei viola Italiano voleva la rivincita e ci è riuscito, per Juric un passo indietro dopo aver espugnato il Franchi in campionato una decina di giorni fa. Dunque le strade tra le due squadre si sono incrociate di nuovo dopo la partita di Serie A decisa dal gol di Miranchuk.

Juric, privo in difesa dell'infortunato Zima e dello squalificato Djidji, ha confermato per 8/11 gli stessi che hanno espugnato in campionato il Franchi, fra questi Singo, Ricci, Vlasic e lo stesso Miranchuk: uniche novità Schuurs, Linetty e Sanabria. In panchina gli ultimi arrivati Ilic (entrato nella ripresa), Gravillon e Vieira. Il Torino è partito forte impegnando subito Terracciano con Ricci mentre Schuurs di testa ha fallito di un soffio. La Fiorentina però non è rimasta passiva e grazie ad un maggior possesso palla s'è affacciata spesso in area avversaria fino a colpire il palo con Mandragora.

Partita vivace, giocata a buoni ritmi, con diverse occasioni: prima dell'intervallo Terracciano ha salvato su un colpo di testa di Sanabria, Milinkovic su un gran sinistro di Gonzalez. Anche nella ripresa le squadre hanno continuato a lottare a viso aperto: Kouamé ha fallito da pochi passi prima di essereso stituito da Ikoné, Vlasic ha colpito debole. Poco fortunato il debutto in granata di Ilic (per Linetty): tre minuti dopo il suo ingresso in campo la Fiorentina è passata con Jovic che habruciato sul tempo Rodriguez e trafitto il connazionale Milinkovic concretizzando l'assist di Terzic in un'azione tutta di marca serba.

Qualche fischio all'ingresso di Amrabat che Italiano ha inserito per Mandragora alla mezz'ora per puntellare il vantaggio. Il Toro ha provato a rispondere con Miranchuk ma al 90' i viola hannora ddoppiato con Ikoné sfiorando poi il tris nel recupero con il neo entrato Cabral che ha preso la traversa. Emozioni fino alla fine con la reazione d'orgoglio del Torino capace di accorciare al 93' con Karamoh (prima rete in granata), pronto a sfruttare un'uscita avventata fuori area di Terracciano. Il portiere viola si riscatterà poco dopo neutralizzando un tentativo di Sanabria.