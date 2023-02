Vittoria per Tortona che ha trionfato in casa contro Varese per 103 a 91. Una partita maiuscola per i ragazzi di Marco Ramondino che hanno chiuso in vantaggio tutti i parziali.

Per Derthona sono cinque i giocatori in doppia cifra: Christon con 26 punti, Filloy 21, Macura con 17, Daum e Candi con 10 punti.

Per i piemontesi si tratta della terza vittoria consecutiva che vale il secondo posto in classifica a pari merito con la Virtus Bologna, in campo alle 20 contro Brescia.