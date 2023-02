Tre pareggi e una sconfitta

Calcio. Serie C. L'Alessandria, era impegnata nel girone B contro il San Donato. I grigi non sono andati oltre il pareggio per 1-1 e anzi si sono trovati a lungo a rincorrere il gol del vantaggio segnato dagli ospiti con Ubaldi dopo appena quattro minuti. A rimettere le cose a posto per l'Alessandria ha pensato Galeandro al '23 del secondo tempo. Nelle partite del girone A, la Juve Next Gen ha ottenuto un prezioso pareggio contro la capolista Pro Sesto. Botta e risposta a inizio secondo tempo con i lombardi in vantaggio con Vagliaca al terzo. Un minuto dopo, il pareggio di Sekulov per i bianconeri. Pareggio con lo stesso risultato per la Pro Vercelli a Piacenza: padroni di casa in vantaggio con Accardi a inizio ripresa, pareggio dei leoni alla mezzora con Rojas. La sola sconfitta è stata così quella del Novara, superato 3-1 a Lecco: di Urso la rete della bandiera degli azzurri che hanno giocato per metà secondo tempo in dieci a causa dell'espulsione del loro portiere.