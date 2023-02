Tre rapine in una mattina

Un bar, una tabaccheria e un ufficio postale sono state rapinate in mattinata a Torino. La prima rapina in viale

Thovez, poco prima delle 8, dove due malviventi a volto coperto, di cui uno armato di pistola sono entrati in una caffetteria per rapinarla. La tabaccheria invece è stata colpita poco dopo in via Ventimiglia. Anche qui i rapinatori, secondo una prima

ricostruzione, erano in due e armati. Erano invece in tre i rapinatori di un ufficio postale in corso Siracusa. Indagano i Carabinieri.