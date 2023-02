Una tavola rotonda per proteggere gli anziani da truffe e raggiri

Raggiri mirati, da parte di professionisti, che puntano gli anziani facendo leva sulla loro buona fede. Entrano nelle loro case con la scusa di un caffè. Agiscono sulle emozioni portando via denaro, valori, gioelli. Lasciando alle loro spalle disperazione e vergogna. Un fenomeno in costante aumento, specie dopo l'epidemia di covid, a cui la circoscrizione 5 del Comune di Torino ha voluto rispondere con incontri mirati in collaborazione con le Forze dell'Ordine. Per invitarli a fare attenzione, a denunciare, a non avere pudori. Tra le truffe più articolate, quella del "telefono fisso", uno stratagemma che si chiude con la richiesta di denaro da parte di finti pubblici ufficiali, tra i pericoli maggiori quello legato al ritiro della pensione con conseguente rischio di scippi.

Tanta partecipazione tra i presenti tra interventi accalorati e storie di truffe subìte che fanno ancora male a distanza di mesi, anche per la sensazione di sentirsi abbandonati. Storie di vita quotidiana da raccontare e condividere per farsi forza e sostenersi a vicenda, perché non c'è nulla di vergognoso ad essere truffati. Questi incontri nascono per farsi coraggio, per sentirsi uniti.

Prossimo appuntamento mercoledì primo marzo al centro d'incontro Brusa a Lucento.