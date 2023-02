Turchia, primo nato nell'ospedale da campo della Regione Piemonte

Milioni di morti e feriti, il terremoto più catastrofico dell'ultimo Secolo, quello in Turchia.

Immediata si è messa in moto la macchina della solidarietà da tutto il Mondo.

La Regione Piemonte ha inviato una colonna di aiuti con medici e infermieri, e un ospedale da campo. Rimarranno ad Antiochia per 21 giorni ad aiutare.

In tanto dolore c'è anche qualche notizia bella. Sono le vite che vengono alla luce.

La prima è il bimbo che si vede nella foto. E' stata postata nel suo profilo Facebook dal Presidente Cirio che ha scritto: “E poi c'è la Vita… che arriva e porta la luce anche nei momenti più bui. Questo piccolino è uno dei bambini nati in queste ore nell'ospedale da campo EMT 2 che la Regione Piemonte ha inviato per soccorrere le vittime del terremoto. E sapere che in questo cuoricino batte anche un po' del nostro Piemonte è un'emozione grandissima”.

Il post di Cirio è chiuso con due emoticon, un cuore e il Tricolore italiano.