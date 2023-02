Un 35enne portato nel Cpr di Torino, ma la struttura è nella bufera

E' stato disposto il collocamento nei Cpr, Centri di permanenza per i rimpatri, di Torino e Milano di due extracomunitari condannati per rapina. Il Cpr di Torino è al momento nell'occhio del ciclone sia perché c'è un'indagine in corso per il suicidio di un uomo lì trattenuto, Moussa Balde, per cui nove agenti di polizia, la direttrice e il medico della struttura devono rispondere a vario titolo di falso, omicidio colposo, sequestro di persona, sia perché l'edificio è stato dichiarato in gran parte inagibile a causa di una rivolta interna che ha scatenato un incendio, rendendo la capienza della struttura ridotta a un terzo.

A decidere il collocamento nei due Cpr è stato il questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio. L'uomo che dovra' andare nel Cpr di Torino e' un algerino di 35 anni, con a carico numerosi precedenti penali e di polizia. Il cittadino nordafricano, giunto in Italia irregolarmente dalla Francia nel 2017, nello stesso anno è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'anno dopo, i carabinieri di Sondrio lo hanno denunciato per violenza privata e minaccia ai danni di un cittadino e per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale. Più volte colpito da ordini di espulsione, il 35enne li ha ignorati, continuando a commettere reati predatori, fino all'arresto per rapina impropria avvenuto nel 2020. In quell'occasione, il cittadino straniero ha affiancato un'ispettrice di polizia, libera dal servizio, mentre era in bicicletta, per sottrarle la borsa riposta all'interno del cestino della bici. La poliziotta ha reagito, riuscendo a trattenere la borsa e a seguire l'uomo, che ha cercato di fuggire salendo su un tram. Alla fine gli uomini di una volante, accorsi in seguito alla chiamata della collega, hanno fermato il mezzo e arrestato il 35enne. Per questa vicenda, il cittadino algerino e' stato poi condannato a due anni di reclusione. Al Cpr di Torino lo straniero sarà trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.

Inviato al Cpr di Milano, invece, un marocchino di 25 anni, con a carico diversi precedenti.