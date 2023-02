Un censimento per rinoceronti, tigri e lemuri

Sono 10 i guardaparco che, per 5 giorni, si sono occupati di censire la popolazione di ospitata negli 11 habitat del bioparco Zoom: 300 esemplari, appartenenti a 80 specie differenti a cui sono stati raccolti i dati di peso, altezza, abitudini e crescita.

L'operazione è necessaria in vista della riapertura dopo la chiusura invernale anche se non sempre è facile. Non tutti gli animali, infatti, si fanno avvicinare facilmente o toccare senza problemi come rinoceronti, giraffe o rapaci. In alcuni casi, grazie al feeding o alle attività di enrichment i biologi possono monitorare più da vicino lo stato di salute anche delle specie più diffidenti come lontre e panda rosso.

Un’attività, quella del censimento, che non solo è utile al reparto veterinario, per tenere sotto controllo gli esemplari e valutarne crescita e possibili riproduzioni, ma le informazioni raccolte vengono anche inviate allo Zims (Zoological information management system), un database che consente di condividere ricerche scientifiche e attività didattiche con l’obiettivo di preservare le specie a rischio di estinzione con programmi di conservazione e tutela.