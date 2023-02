Un sabato da incubo per le piemontesi, perdono Pro Vercelli e Novara

Un sabato davvero da dimenticare per le due piemontesi scese in campo nella 28esima giornata di Serie C, girone A. Entrambe giocavano in casa. Entrambe sono uscite sconfitte.

Il Novara prende una rete dalla Pro Sesto al quinto minuto - il gol è di Erik Gerbi - e non riesce più a recuperare. Finisce 0 a 1.

La Virtus Verona travolge invece la Pro Vercelli in una partita a senso unico. E risultato finale 0 a 3 per i veneti. Le reti di Juanito Gomez al 12esimo, di Manuel Daffara al 46esimo e di Marco Ruggero al 54esimo.

Domenica in campo le altre due piemontesi: sempre per il girone A, alle 12.30 la Juventus Next Gen sfida il Lecco. Per il Girone B, invece, l'Alessandria scende in campo contro la Torres alle 14.30.