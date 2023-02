Un torinese re del mare: Alberto Bona vince la regata-slalom Rorc Caribbean

Alberto Bona a bordo del Class40 Ibsa ha vinto nella sua categoria la Rorc Caribbean 600, la regata-slalom di 600 miglia tra le isole caraibiche partita lo scorso 20 febbraio da Antigua. Il Class40 ha tagliato il traguardo al primo posto poco dopo la mezzanotte caraibica.

A bordo con Alberto Bona, un team che si è rivelato efficace: Pablo Santurde del Arco, navigatore spagnolo salito quest’anno a bordo del progetto, il francese Luke Berry, oceanico e armatore della barca gemella del Class40 Ibsa, e il team manager Luca Bertacchi.

Il Class40 Ibsa ha chiuso la navigazione delle 600 miglia alle 00:17 del 23 febbraio, in 2 giorni, 13 ore, 7 minuti e 18 secondi. La regata è stata un vero e proprio match race tutto italiano fino al traguardo, con la vittoria di Alberto Bona e il suo team, con un vantaggio di 14 minuti su Alla Grande di Ambrogio Beccaria e di 27 minuti su Project Rescue Ocean di Axel Trehin. I tre equipaggi hanno portato avanti, sin dalle prime miglia, una regata nella regata, marcandosi a vicenda, rendendo ancora più avvincente un percorso che di fatto è un grande slalom tra le isole caraibiche diviso in 13 leg.

“Impegnativa, bellissima, avvincente: dopo più di tre mesi di pausa - dichiara Alberto Bona - questa è la regata che ci voleva per aprire la seconda stagione del Class40 Ibsa. Abbiamo regatato come leoni, sempre a contatto con gli altri, imparato molto, non ci siamo mai risparmiati, e tutto questo ha pagato. Una prova impeccabile, che ha mostrato le potenzialità della barca su un percorso molto vario. Mi è piaciuto tutto: il clima in barca, le scelte che abbiamo fatto, la reazione nel momento di maggior difficoltà, quando ieri siamo usciti dalla Guadalupa al terzo posto e abbiamo reagito subito, riprendendo la testa della regata. Scelte giuste di vele, scelta giusta del team: abbiamo provato un scacco di cose sulla barca. Ho scambiato molte sensazioni con Luke che ha navigato sulla barca gemella. Tutto il team ha fatto un super lavoro. Pablo è una macchina da guerra: non lo fermi mai, mi ha veramente colpito e sono molto contento di fare altre regate con lui. Luca Bertacchi ha vissuto con noi questa avventura, ci ha dato una mano, era importante averlo a bordo. Anche il Class40 Ibsa ha mostrato tutte le sue potenzialità. Insomma, abbiamo iniziato bene, e abbiamo - insieme con Ambrogio - mostrato cosa sta diventando la vela oceanica italiana”.

Un inizio di stagione positivo per Class40 Ibsa e per il progetto “Sailing into the Future. Together”, e un successo made in Italy, con due italiani in testa nella regata di apertura di stagione.

“Questa vittoria di squadra sottolinea uno dei valori alla base di tutti i nostri progetti: a tagliare il traguardo per primo, infatti, è stato un equipaggio internazionale che ha messo in evidenza alcuni tra i migliori talenti sulla vela europea – ha dichiarato Giorgio Pisani Vice Presidente Southern Europe di Ibsa e Leader del progetto Sailing into the Future. Together. – Iniziare il secondo anno di questo progetto con una vittoria è quanto di meglio potevamo augurarci per il nostro Class40 Ibsa, chiamato quest’anno a grandi sfide e a navigare per oltre 13mila miglia lungo le due sponde dell’Atlantico. Per noi di Ibsa si tratta di un progetto capace di ispirare non solo tutti gli appassionati di vela, ma anche i nostri collaboratori e quanti condividono con noi la passione e l’impegno per lo sport”.