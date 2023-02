Una densa colonna di fumo sopra la città, tir in fiamme

Nelle prime ore della giornata molti torinesi hanno avvistato una alta colonna di fumo nero levarsi sopra l'area a nord della città, diverse le segnalazioni pervenute alla nostra redazione (il video). Si è trattato dell'incendio di un tir, in via Reiss Romoli, all'altezza del civico 122. Il mezzo, riferiscono i vigili del fuoco, era privo di carico. Non trasportava dunque alcun materiale nocivo o pericoloso. Il denso fumo nero è stato probabilmente originato dalla combustione degli pneumatici. Sono in corso le attività per individuare la causa del rogo.