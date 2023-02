Vaccino col braccio in silicone, l'Ordine vuole radiare Guido Russo

Radiazione. L'Ordine dei medici non ha dubbi: Guido Russo, il dentista che nel dicembre del 2021 si presentò al centro vaccinale di Biella con un finto braccio in silicone con l'obiettivo di ottenere il Green Pass senza tuttavia ricevere la dose, deve essere radiato dall'Albo dei medici e degli odontoiatri.

Una decisione che tuttavia non è, al momento, efficace. L'odontoiatra ha infatti presentato ricorso alla Commissione centrale per le professioni sanitarie, che ora dovrà pronunciarsi in merito.

Era stata un'infermiera a scoprire il corpetto in silicone. E per Russo era scattata una denuncia per tentata truffa ai danni dello Stato. Quanto alla sospensione per mancata vaccinazione, era rientrata dopo che il dentista aveva aderito alla campagna vaccinale.